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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırılan sabah namazının ardından vatandaşlar dua etti. İstanbul Valisi Davut Gül de dua programına katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Çamlıca Camisi\'nde dua edildi
14.01.2024 - 09:25,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi.

Camide, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından saf tutan vatandaşlar şehit askerler için dua etti.

Çamlıca Camisi'ndeki sabah namazı programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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