Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Çamlıca Camisi\'nde dua edildi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi.
Camide, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş sabah namazını kıldırdı.
Namazın ardından saf tutan vatandaşlar şehit askerler için dua etti.
Çamlıca Camisi'ndeki sabah namazı programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.
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