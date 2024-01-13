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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehadet haberi Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

Irak\'ta Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er\'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
13.01.2024 - 08:42,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehadet haberi Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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