 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Niğde'ye getirildi. Şehit Batur'un cenazesi, ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından cenaze Himmetli köyünde defnedilecek.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur\'un cenazesi Niğde\'ye getirildi
13.01.2024 - 20:38,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Batur'un cenazesi, kara yoluyla Niğde'ye getirildi.

Şehit Batur'un cenazesi, babası Cuma ve annesi Hatice Batur, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Himmetli köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kemal Batur, Piyade, Niğde, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye getirildi - Son Dakika


21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:58:38. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement