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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi. Şehidin ailesi ve çok sayıda kişi törende hazır bulundu. Şehit Köroğlu'nun kuzeni de daha önce Şırnak'ta şehit düşmüştü. Şehit Köroğlu'nun askeri sözleşmesini 2 gün önce yenilediği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu toprağa verildi
14.01.2024 - 14:19,
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Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit Köroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Fatma Köroğlu ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin halası, yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak ağıt yaktı. Alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Törene şehidin babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleri Elvin Yayla, Emine Güneş, Eda Köroğlu'nun yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Köroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çatakkırı köyünde dualarla toprağa verildi.

SÖZLEŞMESİNİ 2 GÜN ÖNCE YENİLEMİŞ

Bu arada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ta dağlık arazide terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Köroğlu'nun yılbaşında uzman çavuşluğu görevini bırakıp, sivil hayata dönme kararı aldığı, ancak bu kararından vazgeçip, şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Giresun, Piyade, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu toprağa verildi - Son Dakika
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