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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak\'ta tören yapıldı
13.12.2023 - 08:54,  Güncelleme: 09:38
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için tören düzenlendi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından omuzlanarak memleketi Ankara'ya gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı - Son Dakika
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