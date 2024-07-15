Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınak Bulundu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınak Bulundu

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınak Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda teröristlere ait bir sığınak tespit edildiğini ve içerisinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Sığınakta bulunanlar arasında RPG-7 roketatar mühimmatları, patlayıcı düzenekleri ve diğer silahlar yer alıyor.

15.07.2024 17:02
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildiğini ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Tespit edilen sığınakta; 14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12.7 mm mühimmatı, 7 adet basma ey yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 17 adet sevk fişeği, 16 adet Alpha-fire, 3 adet eriş mayını, 1 adet hilti ucu, 2 adet şemsiye, 2 adet jelikan, çok sayıda pil bloku ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınak Bulundu - Son Dakika
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