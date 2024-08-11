Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör ve teröristle mücadelenin devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.