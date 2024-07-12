Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler, kahraman şehide Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı mesajını iletti.

12.07.2024 19:06
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Talay için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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