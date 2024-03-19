Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.
Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Elçi'nin Yenişehir Mahallesi'nde oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye şehadet haberini ulaştırdı.
Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin annesi Hatice Elçi'nin Umre'de, baba Burhan Elçi'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber - Son Dakika
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı.
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Beydalı köyü mevkisinde seyir halinde olan pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Araştırma kapsamında 22 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirildi. Yaşlıların tecrübeleri ve gençlerin enerjisi arasındaki kuşaklararası dayanışmanın önemi vurgulandı. Bakanlık, yaşlılara özel hizmet modelleri geliştiriyor ve bakım desteği sağlıyor. Yaşlı Profili Araştırması sonuçları, yaşlılara yönelik politikaların geliştirilmesinde yol haritası olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirterek, yaşlıların deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, büyüklerin aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu greve katıldı.