Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi. Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Umre'de, baba ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

19.03.2024 19:36
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Elçi'nin Yenişehir Mahallesi'nde oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye şehadet haberini ulaştırdı.

Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Hatice Elçi'nin Umre'de, baba Burhan Elçi'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Bingöl, Teğmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber - Son Dakika


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