Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Teröristlere Darbe

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınaklar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınaklarda, 3 AT-4 tanksavar silahı, 1 hafif tanksavar silahı (LAW),1 RPG-7 roketatar silahı, 4 el bombası, 2 RPG-7 mühimmatı, 1180 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 şarjör, 2 bin 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 sevk fişeği,1 batarya bloğu ve şarj aleti, 1 telsiz anteni ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.