Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan asker açıklandı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB, P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp'in şehit olduğunu açıkladı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."