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Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (5) - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (5)

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı, Afyonkarahisar'a getirildi. Şehit Günay'ın naaşı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na askeri uçakla getirildi. Naşı karşılamak için yakınları ve birçok yetkili isim hazır bulundu. Şehit Günay'ın naaşı, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari\'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (5)
26.12.2023 - 01:03,
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ŞEHİT TEĞMEN GÜNAY'IN NAAŞI AFYONKARAHİSAR'DA

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı, Afyonkarahisar'a getirildi. Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

Ambulansa konulan şehit Günay'ın naaşı; yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA
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