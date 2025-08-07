Pençe-Kilit'te İdari Tahkikat Sonuçlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada arama/tarama faaliyeti sırasında 12 askerin şahit olması ile ilgili yapılan idari tahkikatın sonuçlandığını duyurarak, "Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesi 852 rakımlı tepedeki mağarada icra edilen arama/tarama faaliyeti sırasında 12 askerin şehit düştüğü olaya ilişkin idari tahkikatın tamamlandığı belirtildi. Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu kaydedildi. Mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı belirtilerek, "Arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

'İSTİSNAİ, ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DURUM'

Kurtarma faaliyetinin; birlik personeli, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhal müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir. Özellikle son 10 yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."