Pençe-Kilit'te Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" başlıklı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit ettiği ve aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

Paylaşımda görüntülerine yer verilen mağarada, teröristlerin hayatta kalabilmek için kum torbalarından yaptıkları barikatlar ve kurdukları düzenekler dikkati çekti.