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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 31 Mart Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve çok sayıda partili katıldı.

Cin, konuşmasına Berat Kandili'ni kutlayarak başladı.

İstanbul'un üçüncü en büyük ilçesinin Pendik olduğunu hatırlatan Cin, "Arkadaşlarımla birlikte 5 yıl hizmet ettim. AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın adayı olarak 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktım. 5 yıl sonra, Pendik'in her köşesindeki eserlerimiz, Pendiklilerin hepsine dokunan hizmetlerimizle tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz." dedi.

Asıl işlerinin gönüller yapmak olduğunu dile getiren Cin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işler algı işleri değil. Gözle görülür işler. Hepsi referansımız. Önümüzdeki dönem mevcudu koruyacağız, geliştireceğiz, hizmet ve eser külliyatımıza yeni maddeler ekleyeceğiz. Hizmet merkezleri, ulaşım, erişim yatırımları, altyapı yatırımları, ortak yaşam alanları, sürdürülebilir çevre yatırımları, spor, kültür sanat ve gençlik yatırımları… Bunlar bizim işimiz. Bunların en iyilerini yapacağız. Ama asıl işimiz gönüller yapmak olacak, Pendik'in birliğini, dirliğini geliştirmek olacak. Pendik'te yaşamanın sevincini daha da artırmak olacak."

Ahmet Cin, mazeretten başka bir şey üretmeyen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin gideceğini belirterek, "Hizmet ve eser siyaseti yeniden İstanbul'da iş başına geçecek. O zaman çok daha fazla işi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pendik'e kazandırdığını, sadece İstanbul'un değil, Pendik'in de muradına erdiğini göreceğiz." diye konuştu.

Bütün Pendiklilere minnettar olduğunu, yeni projelerle yine ilçe sakinlerinin güvenine layık olmaya çalışacağını anlatan Cin, "Allah mahcup etmesin. Yolumuz, bahtımız açık olsun." ifadesini kullandı.