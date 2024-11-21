Pendik Limanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Pendik Limanı'nda 3 tıra düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Pendik Kaçakçılık Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli ile Pendik Limanı'ndaki 3 tıra operasyon düzenledi. 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda 200 fişek ile 26 koli içinde paketlenmiş 332 kilo 780 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.