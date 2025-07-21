Pendik'te 3 Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 3 sürücüye toplam 17 bin 508 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntülere yönelik yaptıkları çalışmada, Yayalar Mahallesi'nde 3 sürücünün kara yolu üzerinde diğer araçların geçişini engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler H.Z.K, S.C.S. ve M.D. yakalandı.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde trafik akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak", "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek" maddelerinden toplam 17 bin 508 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca sürücüler hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.