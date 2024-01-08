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Pendik'te Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı yola yıkıldı - Son Dakika
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Pendik'te Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı yola yıkıldı

Pendik'te bulunan Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi'ne ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.

Pendik\'te Artukbey İlkokulu\'nun istinat duvarı yola yıkıldı
08.01.2024 - 21:13,
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Pendik'te Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı yola yıkıldı.

Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediyesine ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor.

Tedbir amaçlı bölgede arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.

Kaynak: AA
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