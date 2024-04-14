Pendik\'te Askere Eğlence Bahanesiyle Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Yüksek Cezalar

Pendik'te, düzenlenen asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye 37 bin 315 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir otomobil ve bir motosiklet sürücüsünün asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapattıkları ve trafik akışını tehlikeye düşürdüklerine ilişkin sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.
Kimlikleri belirlenen 2 sürücü kısa sürede yakalandı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince otomobil sürücüsü Ş.D'ye 3 bin 576 lira, motosiklet sürücüsü M.K'ye 33 bin 739 lira olmak üzere toplamda 37 bin 315 lira para cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen 2 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle de adli işlem yapıldı.
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