Pendik\'te AVM\'de restoran bacasında yangın çıktı

"Gövde gösterisi yapacaktı, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

? PENDİK'te bir AVM'nin dördüncü katında bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi, Dedepaşa Caddesi üzerinde bulunan AVM'de meydana geldi. İddiaya göre; AVM'nin dördüncü katındaki restoranın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.