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Pendik'te kaçan cinsel istismar şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te kaçan cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Pendik'te bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, hastaneden rapor almak için götürüldüğü sırada kaçmayı başardı ancak vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında 42 farklı suç kaydı bulunuyor ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pendik\'te kaçan cinsel istismar şüphelisi yakalandı
26.12.2023 - 13:31,  Güncelleme: 13:35
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Pendik'te, rapor almak için götürüldüğü hastaneden kaçan cinsel istismar şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.İ.B. (16) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C.A. (19) polis ekiplerince 20 Aralık'ta yakalandı.

Şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınması için polislerin nezaretinde hastaneye götürüldü.

Ellerindeki kelepçeleri çözüldükten sonra doktorla yalnız bırakılan şüpheli, buradan kaçtı.

Hastanenin karşısında bulunan eve zorla giren şüpheli, vatandaşların müdahalesinin ardından pencereden atlayıp kaçmak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darbedildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.C.A. hakkında 42 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin kaçtığı evde pencereden atlamak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darbedilmesi yer aldı.

Kaynak: AA
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