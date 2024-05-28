Pendik\'te Çöp Konteynerinde Ceset Parçaları Bulundu, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset gördüğüne yönelik ihbarın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yapılan incelemede cesedin Nihat Salih'e (79) ait olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

İncelemelerde bir şüphelinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığı belirlendi.

Kimliğinin belirlenmesinin ardından Pendik'te gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirlemişti.