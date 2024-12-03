Pendik'te İki Sürücüye Ceza

Güncel

İstanbul Pendik'te motokuryeye çarpıp kaçan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edilen 2 sürücüye 5 bin 331'er lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım'da, Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bir sürücünün seyir halindeyken, E.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptıktan sonra kaçtığını belirledi.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü Y.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracının hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "kaza yerini terk etmek" maddelerinden 5 bin 331 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, çalışmaların devamında, Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını belirlenen sürücü Ö.F.G'yi de yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği güçleştirecek şekilde hareketlerde bulunmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmek" ve "görüşü engelleyecek şekilde çıkıntıları olan araçları kullanmak" maddelerinden 5 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.