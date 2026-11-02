Pendik\'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında

PENDİK'te seyir halindeki bir kamyonete yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Pendik'te seyir halindeki bir kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda Ü.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 336 kilogram 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekiplerin konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.