Pendik'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pendik'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında
Haber Videosu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Pendik'te seyir halindeki kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda 336 kilogram 550 gram skunk ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı, tahkikat sürüyor.

PENDİK'te seyir halindeki bir kamyonete yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Pendik'te seyir halindeki bir kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda Ü.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 336 kilogram 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekiplerin konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürlüğüOperasyon3. SayfaPendikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti 17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Pentagon’un “çılgın“ planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 11:09:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Pendik'te kamyonette 336 kilogram 550 gram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android