Pendik'te Kaza: 2 Yaralı

Pendik'te gişelere çarpıp ters dönen otomobilde sıkışıp yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara yönüne giden D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'ndeki beton bariyere çarparak savruldu. Ters dönen araçtaki D.Ç. ile yanındaki bir kişi, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, hızını düşürmeden otoyol üzerindeki gişelere yaklaşan otomobilin gişeleri ayıran beton bariyere çarpması, savrulan aracın ters dönmesi yer alıyor.