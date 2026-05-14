Pendik'te kitap listesi nedeniyle soruşturma

14.05.2026 15:25
İstanbul Valiliği, Pendik'te bir okulda hazırlandığı iddia edilen kitap okuma listesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."

Kaynak: AA

