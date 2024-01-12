Pendik\'te Metro Çalışması Sırasında Patlama: İş Yerleri ve Binalar Zarar Gördü

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PENDİK'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Kaynarca- Tuzla metro çalışmasında dinamit patlatılması sonucu çevredeki bazı iş yerleri ve binalar zarar gördü. Mahalle sakinleri patlamalar esnasında korktuklarını ve durumdan tedirgin olduklarını belirtti.

Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Kaynarca-Tuzla metro şantiyesinde dün saat 18.00 sıralarında dinamit patlatılması sonucu Sefir sokak'ta bulunan bazı iş yerleri ve binalar zarar gördü. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların kolonları çatlayıp sıvaları dökülürken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Mahalle sakinleri patlamalar sırasında korku yaşadı.

"ÇOK TEDİRGİNİZ"

Mahalle sakini Yunus Emre Yavuz, "Dün akşam 18.00- 18.30 sıralarında metro çalışması sırasında patlama yaşandı. Deprem zannettik. Mahalle sakinleri olarak sokağa döküldük. Neyse ki deprem yokmuş, patlamanın etkisiyle oluşan bir zarar var burada. Bina kolonlarında, dükkan camlarında mermerlerimizde hasarlar mevcut. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Yetkililerden bu konuda bize yarımcı olmalarıı istiyoruz. 2-3 aydır sürüyor çok rahatsızız. Fazla şiddetliydi bütün mahalle sokağa döküldük. Patlamanın yanı sıra geceleri de kırıcı sesiyle 02.00'lere 03.00'lere kadar bizi uyutmuyorlar. " dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Oturduğu binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen Abdulbari Bulut, "Her gece ve gündüz patlamalar oluyor. Çoluk çocuk deprem korkusu yaşıyoruz. Panik atak oluştu. Çocuklarda psikolojik sorunlar başladı. Gece çalışmalarından ve patlamalardan bıkkınlık geldi. Ne yapacağımızı, nereye kaçacağımızı şaşırdık. Evimizi, yurdumuzu bırakıp gidelim mi? Bizim binanın ve yan binanın kolonları patlamış. Dükkanlar zarar gördü. Komşularımızın arkadaşlarımızı zararları var. Yetkilileri çağırdık. Bu çalışmalara devam edeceğiz diyorlar. Tamam devam etsinler insanları bıktırmadan insanları korkutmadan devam edin. Patlamalar aşırı derecede yüksek. Sokakta bekliyoruz. Evimizde bekleyemiyoruz" diye konuştu.