Pendik'te otelde başkasına ait kimlik kullanan 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te otelde başkasına ait kimlik kullanan 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

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Pendik'teki bir otelde denetim yapan polis, şüphelendiği kişiyi odasında gözaltına aldı. Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan firari hükümlünün 25 Kasım 2014'ten bu yana arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi; cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle Pendik'teki bir otelde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde denetim yaptığı sırada resepsiyonda cep telefonuyla konuşan bir kişiden şüphelendi.

Ekiplerce bir süre izlenen şüpheli, daha sonra odasına çıktı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından odaya giren ekipler, şüpheli ile yanındaki kadını gözaltına aldı.

Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan kişinin 25 Kasım 2014'ten bu yana "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan aranan, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. olduğu belirlendi.

Hüseyin K, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Başkasına ait kimliği kullandığı gerekçesiyle hükümlü hakkında adli işlem de yapıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelPendikPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te otelde başkasına ait kimlik kullanan 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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