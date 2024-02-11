Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Pendik\'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, Bilal C'nin kullandığı bir otomobil ile Kaan Mert Ş. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kaan Mert Ş. ile 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 15:23
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Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilal C'nin kullandığı 34 BC 1382 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Kurna köyü Kavşağı'nda Kaan Mert Ş. yönetimindeki 34 LU 7693 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kaan Mert Ş. ile 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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