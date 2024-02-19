Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıldı, şüpheli suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıldı, şüpheli suçlamaları reddetti

Pendik\'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıldı, şüpheli suçlamaları reddetti

Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açtığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden S.Ö, hırsızlık ve polisle çatışma suçlamalarıyla ilgisi olmadığını iddia etti. S.Ö'nün savcılıkta verdiği ifadeye göre, olayı başkalarının gerçekleştirdiğini ve diğer şüpheli S.K. ile hiç görüşmediğini iddia etti. Savcılık, şüphelinin polise ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.

19.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açtığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden S.Ö, hırsızlık ve polisle çatışma suçlamalarıyla ilgisi olmadığını iddia etti.

Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde 16 Şubat'ta polise yönelik silahlı saldırının ardından "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanan S.Ö'nün savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Şüpheli S.Ö. hırsızlık ve polisle çatışma eylemlerinde dahlinin olmadığını, olayı başkalarının gerçekleştirdiğini, dosyada bulunan diğer şüpheli S.K. ile 4 yıldır hiç görüşmediğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Savcının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüphelinin olay günü görevli polis memuruna yaklaşık 10 el ateş ettiği ve yakalanmamak için olay yerinden ayrıldığını aktarıp, zanlının tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.

Hakimlik ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen S.Ö, "Ben hiçbir şekilde silah kullanmış değilim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Olay

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.

Durumlarından şüphelenip kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.

Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti.

Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Polislerin düzenlediği operasyonla yakalanan ve hakkında 31 suç kaydı bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli S.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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