Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açtığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden S.Ö, hırsızlık ve polisle çatışma suçlamalarıyla ilgisi olmadığını iddia etti.
Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde 16 Şubat'ta polise yönelik silahlı saldırının ardından "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanan S.Ö'nün savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.
Şüpheli S.Ö. hırsızlık ve polisle çatışma eylemlerinde dahlinin olmadığını, olayı başkalarının gerçekleştirdiğini, dosyada bulunan diğer şüpheli S.K. ile 4 yıldır hiç görüşmediğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.
Savcının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüphelinin olay günü görevli polis memuruna yaklaşık 10 el ateş ettiği ve yakalanmamak için olay yerinden ayrıldığını aktarıp, zanlının tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.
Hakimlik ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen S.Ö, "Ben hiçbir şekilde silah kullanmış değilim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." diye konuştu.
Olay
Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.
Durumlarından şüphelenip kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.
Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti.
Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Polislerin düzenlediği operasyonla yakalanan ve hakkında 31 suç kaydı bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli S.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıldı, şüpheli suçlamaları reddetti - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?