Pendik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Pendik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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İstanbul Pendik'te lüks rezidansta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, birçok silah ele geçirildi.

07.10.2024 12:03
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Pendik'te lüks bir rezidansa düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 196 tabanca, bu tabancalara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi ve yüzlerce tabanca gövdesi ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı silah ticareti yapan kişilere karşı yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin ev ve iş yeri olarak kullandıkları adreslerde silah üretimi yaparak, buraları "zula" olarak tabir edilen depo şeklinde kullandıkları belirlendi.

Lüks rezidansı silah imalathanesi gibi kullanmışlar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Pendik'te operasyon düzenlendi. Lüks rezidansa yapılan baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 9 milimetre çapında 196 tabanca ve bu silahlara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 icra yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, muhtelif sayıda silah parçaları, bir taşlama makinesi, silah imalatında kullanılan bir matkap ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

10 ayda 11 bin 99 tabanca ele geçirildi

Öte yandan, yılbaşından bu yana il genelinde ruhsatsız 'silah bulundurma ve taşıma/imalatı, sevkiyatı ve ticareti' suçları kapsamında ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, yasadışı imalat, sevkiyatı ve ticareti suçu kapsamında 9 bin 911 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı.

Söz konusu tarihlerde 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 merminin ele geçirildiği aktarılan operasyonlarda, silah gövdesi, sürgüsü, namlu, tetik tertibatı, çıkarıcı, iğne, pim, icra yayı ve milinden oluşan 17 bin 780 silah parçasının yakalandığı aktarıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mermiler ile silah parçaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Pendik\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: ANKA

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