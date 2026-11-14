Motokuryeyle yol kenarında tartışan sürücü bıçağını çıkardı! Pendik\'te gerginlik kameraya yansıdı

Motokuryeyle yol kenarında tartışan sürücü bıçağını çıkardı! Pendik'te gerginlik kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik Kaynarca Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, araçlar yol kenarına çekilince büyüdü. Küfürleşmenin ardından bıçağını gösteren sürücü, 'Ben senin boğazını keseceğim' diyerek motokuryeyi tehdit etti. Yaşananları motokuryenin kaskındaki kamera kaydetti.
İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti. Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından taraflar ayrıldı.
ARAÇLARINI DURDURUP KÜFÜRLEŞTİLER
Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti. Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.
YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA
Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.
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