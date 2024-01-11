Pendik\'te taksi şoförü kaza yaparak takla attı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, PENDİK sahil yolunda, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, aynı yönde ilerleyen otomobile ve trafik lambasına çarparak takla attı. Yaralı taksi şöförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Pendik sahil yolunun Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Veysi Doğru yönetimindeki 34 TDK 64 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen otomobile daha sonra trafik lambasına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan taksi şoförü Veysi Doğru, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı taksi şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.