Pendik'te Tanker Kazası: Kimyasal Madde Yola Döküldü - Son Dakika
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Pendik'te Tanker Kazası: Kimyasal Madde Yola Döküldü

Pendik\'te Tanker Kazası: Kimyasal Madde Yola Döküldü

Pendik'te bir tanker, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tankerdeki hidroklorik asit yola döküldü. Olay yerine polis, itfaiye ve kimyasal madde müdahale ekipleri sevk edildi.

05.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerdeki kimyasal madde yola döküldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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