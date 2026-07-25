Pendik'te Tır Kazası: Trafik Yoğunluğu
Pendik'te bir tırın bariyerlere çarpması sonucu TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Pendik'te tırın bariyerlere çarptığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Tır Kazası: Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?