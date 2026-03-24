Pendik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pendik'te gişelere çarpıp devrilen otomobilde sıkışıp yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara yönüne giden D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kurnaköy Gişeleri'ne çarparak devrildi.

D.Ç. ile yanındaki bir kişinin yaralandığı kaza mahalline jandarma ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Otomobilde sıkışıp yaralanan söz konusu 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.