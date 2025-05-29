Pendik'te Tüp Yüklü Tır Devrildi

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Eyüp Tanrıverdi idaresindeki 33 BPT 95 plakalı tüp yüklü tır, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi Edirne istikametinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik kontrollü verildi.
Ekiplerin çalışması sonucu tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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