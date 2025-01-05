Pendik\'te Tur Minibüsü Yangın Çıkardı

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PENDİK'te D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tur minibüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracı emniyet şeridinde durduran sürücünün ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye, yangını söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Taylan Narin idaresindeki 34 FOG 641 plakalı tur minibüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı ile durumu farkeden sürücü, içerisinde yolcu olmayan minibüsü emniyet şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfiye ekipleri geldi. İtfaiye, yanan minibüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.