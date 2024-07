Pendik'te Unutulmaya Yüz Tutmuş At Üstünde Gelin Alma Geleneği Yeniden Canlandı

Güncel

Unutulmaya yüz tutmuş At üstünde gelin alma geleneği Pendik'te yeniden canlandı

Pendik'te at üstünde gelin geleneği devam ediyor

İSTANBUL - Pendik'te unutulmaya yüz tutmuş at üstünde gelin alma geleneği yeniden yaşatıldı. Evlenecek olan bir çift gelini Pendik sokaklarında at üstünde gezdirdi.

Olay, İstanbul Pendik İlçesi, Batı Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yeni evlenecek bir çift herkesin tersine neredeyse kırsal kesimlerde bile unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan at üzerinde gelin alma geleneğini yeniden canlandırdı. Evlenen çift davul ve zurna eşliğinde damadın babası ile annesi gelin almaya giderken at üstünde davul zurna eşliğinde gelinin evine gidildi. Gelin ya nasip diyerek at üzerine bindirilerek nikahın kıyılacağı salona kadar Pendik'in birçok caddelerinde gezdirilerek götürüldü. Yüzyıllardan beri unutulmuş olan bu geleneği yoldan geçen vatandaşlar ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.