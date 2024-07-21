Pendik'te Unutulmaya Yüz Tutmuş At Üstünde Gelin Alma Geleneği Yeniden Canlandı - Son Dakika
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Pendik'te Unutulmaya Yüz Tutmuş At Üstünde Gelin Alma Geleneği Yeniden Canlandı

Pendik'te unutulmaya yüz tutmuş at üstünde gelin alma geleneği, evlenecek bir çift tarafından yeniden yaşatıldı. Gelin, at üstünde davul zurna eşliğinde gezdirilerek nikahın kıyılacağı salona kadar Pendik'in sokaklarında götürüldü. Yüzyıllardan beri unutulmuş olan bu geleneği yoldan geçen vatandaşlar ilgiyle izledi.

21.07.2024 21:28
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Unutulmaya yüz tutmuş At üstünde gelin alma geleneği Pendik'te yeniden canlandı

Pendik'te at üstünde gelin geleneği devam ediyor

İSTANBUL - Pendik'te unutulmaya yüz tutmuş at üstünde gelin alma geleneği yeniden yaşatıldı. Evlenecek olan bir çift gelini Pendik sokaklarında at üstünde gezdirdi.

Olay, İstanbul Pendik İlçesi, Batı Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yeni evlenecek bir çift herkesin tersine neredeyse kırsal kesimlerde bile unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan at üzerinde gelin alma geleneğini yeniden canlandırdı. Evlenen çift davul ve zurna eşliğinde damadın babası ile annesi gelin almaya giderken at üstünde davul zurna eşliğinde gelinin evine gidildi. Gelin ya nasip diyerek at üzerine bindirilerek nikahın kıyılacağı salona kadar Pendik'in birçok caddelerinde gezdirilerek götürüldü. Yüzyıllardan beri unutulmuş olan bu geleneği yoldan geçen vatandaşlar ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.

Kaynak: İHA

Pendik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Unutulmaya Yüz Tutmuş At Üstünde Gelin Alma Geleneği Yeniden Canlandı - Son Dakika

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