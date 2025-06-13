Akaryakıta bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan değişimlerle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının son 7 haftanın zirvesine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi.

BENZİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

13 Haziran günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 46 kuruş zam tabelaya yansıdı. Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 48,38 TL'ye, Ankara'da 49.07 TL'ye ve İzmir'de 49.40 TL'ye yükseldi. Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde ise benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,38 TL

Motorin: 46.23 TL

LPG: 25.09 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,07 TL

Motorin: 48.10 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,40 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL