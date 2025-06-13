Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü - Son Dakika
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Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü

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Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
13.06.2025 08:55
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Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan 15 yaşındaki erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan 15 yaşındaki erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.Edinilen bilgilere göre Bursa'da çalışan Y.Y. (23), salı akşamı ailesini ziyaret etmek için Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki ikametine geldi. İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde silahını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası Nisanur Yakın'a yanlışlıkla ateş etti.

Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    silahı ortalıkta dolu bir şekilde bırakan bana göre vurmuş sayılır 24 0 Yanıtla
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