İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapatırken, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion havalimanı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu El Al Airlines da İsrail'deki uçuşlarını durdurduğunu belirtti.
Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı uçuşların rotasını değiştirdiğini bazı uçuşların da kalkış noktalarına geri döndüğünü açıkladı.
Saldırı sırasında Emirates, Lufthansa ve Air India'nın düzenlediği uçuşlar İran hava sahasında bulunuyordu. Saldırı ardından uçuşlar Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildi.
Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değiştirirken Manchester'dan Dubai'ye giden bir Emirates seferi, İstanbul havalimanına iniş yaptı.
Son Dakika › Dünya › İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı - Son Dakika
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