İsrail İran\'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Objektif Yorumcu:

ben ülkücüyüm ama mhp li değilim. isviçrenin nato üyeliği sürecini hatırlarsınız. erdoğan hayır dedi sonra sözler verildi evet dedi sözlerini tutmadılar falan diyorduk halbuki öyle değilmiş demi, ne oldu her ülkedeki isimlerin hesapları donduruldu sınır dışı edildi vs vs, sonuç itibariyle pkk yı dünyada köşeye sıkıştırdı ve silah bıraktırıldı. şunu söylemeye çalışıyorum, erdoğanı sevmem ama herşeyi ilmek ilmek işliyolar, biz tez canlı olduğumuz için hep yerden yere vuruyoruz ama yeni dizayn edilecek orta doğuda türkiye abd den sonra en büyük koz masada, biz den habersiz adım atamazlar.