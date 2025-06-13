İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

İsrail İran\'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
13.06.2025 08:53
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İsrail'in gece yarısı İran'a düzenlediği 300 hava saldırısının ardından çok sayıda ülke hava sahasını kapattı. Uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapatırken, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion havalimanı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu El Al Airlines da İsrail'deki uçuşlarını durdurduğunu belirtti.

KALKIŞ NOKTALARINA GERİ DÖNDÜLER

Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı uçuşların rotasını değiştirdiğini bazı uçuşların da kalkış noktalarına geri döndüğünü açıkladı.

Saldırı sırasında Emirates, Lufthansa ve Air India'nın düzenlediği uçuşlar İran hava sahasında bulunuyordu. Saldırı ardından uçuşlar Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildi.

İSTANBUL HAVALİMANINA ACİL İNİŞ

Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değiştirirken Manchester'dan Dubai'ye giden bir Emirates seferi, İstanbul havalimanına iniş yaptı.

Güvenlik, Politika, İstanbul, İsrail, Ulaşım, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Objektif Yorumcu:
    ben ülkücüyüm ama mhp li değilim. isviçrenin nato üyeliği sürecini hatırlarsınız. erdoğan hayır dedi sonra sözler verildi evet dedi sözlerini tutmadılar falan diyorduk halbuki öyle değilmiş demi, ne oldu her ülkedeki isimlerin hesapları donduruldu sınır dışı edildi vs vs, sonuç itibariyle pkk yı dünyada köşeye sıkıştırdı ve silah bıraktırıldı. şunu söylemeye çalışıyorum, erdoğanı sevmem ama herşeyi ilmek ilmek işliyolar, biz tez canlı olduğumuz için hep yerden yere vuruyoruz ama yeni dizayn edilecek orta doğuda türkiye abd den sonra en büyük koz masada, biz den habersiz adım atamazlar. 96 62 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    objektif yorumcu , objektifliğin için kaç paraya doyurdular seni 23 41 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bu görüntünün yalan olduğunu düşünen sadece ben değilim değil mi 6 13 Yanıtla
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