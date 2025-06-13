Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

Haberin Videosunu İzleyin
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran\'da nükleer kirlilik var
13.06.2025 22:47  Güncelleme: 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran\'da nükleer kirlilik var
Haber Videosu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle İran'da nükleer sızıntı olduğu açıkladı. Rafael Grossi açıklamasında "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırıların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'da nükleer sızıntı olduğuna dair bir açıklama yaptı.

İsrail, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ülkenin nükleer tesislerini hedef aldı. Çok sayıda tesisin zarar gördüğü belirtilirken; dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İRAN'DA NÜKLEER KİRLİLİK VAR"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verdiği raporda, Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal sızıntı bulunduğunu ifade etti.

Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İsrail, Güncel, Natanz, Ajans, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Çakmak:
    el birliği ile dünyanın anasını belleyeniz az kaldı ulan 3 günlük dünyada kuruluşundan beridir savaş var insanlar birbirini öldürüyor yeter artık yokmu bir kurtarıcı. 223 2 Yanıtla
  • Kara Bela:
    bu olayı ancak Erdoğan düzeltir baska şans yok 67 156 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yorumlara bakiyorsun hepsi yandas t, yok mehdiymis yok erdogan kurtarirmis. ulan ypg ile israil suriyenin %70'ini isgal etti recep bey nerdeydi? bi sg 87 43 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Hz Mehdi ASM gelişi yakındır Allah'ın izniyle Yusuf kardeş... 53 34 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Erdoğan önce kendini sonra ülkesini düzeltsin da İsrail surda dursun. yabudi cesaret odullu 60 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
İran’daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı İran'daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
Survivor All Star 2025’te final eşleşmesi belli oldu Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
22:33
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
09:47
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
09:46
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
09:17
Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:05
İsrail’in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
08:55
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
08:53
İsrail İran’a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
08:45
İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
08:33
AK Parti’den İsrail’in İran’a saldırısına sert tepki
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 00:35:26. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.