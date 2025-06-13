İsrail, İran'ı vuruyor! Gün ağarınca saldırıların bilançosu ortaya çıktı

İsrail ordusu, gece yarısı İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi. Nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı belirtilen saldırılarda beş kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, ölenlerin arasında İranlı komutanların ve bilim insanlarının da olduğu ifade edildi. İran'ın bu saldırılara nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken, saldırıların yarattığı hasar günün ağarmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı.

BAKŞENT TAHRAN VURULDU

İsrail'in saldırısında İran'ın başkenti Tahran'daki bir apartmanda çok sayıda dairenin ve apartmanın cephesinin zarar gördüğü kameralara yansıdı. Saldırının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, saldırı sonrası arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 20 YARALI

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında başkent Tahran'da beş kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

NÜKLEER TESİS DE VURULDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı ifade edildi.

İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu.

Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı.

İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANI VE DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.



