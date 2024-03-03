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Pendik'te yaralı tilkinin imdadına belediye ekipleri yetişti

İSTANBUL - Pendik Kurnaköy otoban bağlantı yolunda otomobilin çarpması sonucunda yaralanan tilkinin imdadına Pendik Belediye ekipleri koştu. Gerekli kontrolleri yapılan tilki, tedavi işlemleri sonrası yaban hayatına salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Pendik Kurnaköy otoban bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçen tilki, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden ve yaralı halde bekleyen tilkinin tekrar yola çıkmaması için çite bağlandığını gören Pendik Belediyesi Veteriner işleri birimi ekipleri, yaralı tilkinin gerekli kontrollerini yaptı. Ardından ekipler tedavi işlemleri sonrası yaban hayatına salınması için tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Tilkiyi yaralı halde bulan vatandaş, "Doğamızda bulunan tilki, araçların çarpması sonucu yaralandı. Bizim köpeklerimizi kontrol eden veterinerimiz müdahale etti, bulunduğumuz bölgede koruma altına aldık. Daha sonra Doğa Koruma ekipleri tilkiyi teslim aldı. Tedavisini yapıp tekrar doğaya salacaklar. Pendik Belediyesi'ne duyarlılığından ve bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir canlıyı kurtarmak güzel bir şey" dedi.