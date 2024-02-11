Pendik'te Yol Kapatan Gruba Cezai İşlem - Son Dakika
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Pendik'te Yol Kapatan Gruba Cezai İşlem

Pendik\'te Yol Kapatan Gruba Cezai İşlem

Pendik'te bir alt geçitte yolu kapatarak asker eğlencesi yapan bir grup, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen sürücüye 7 bin 862 lira para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

11.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, PENDİK'te dün akşam saatlerinde, alt geçitte yolu kapatarak asker eğlencesi yapan grup, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan bir sürücüye 7 bin 862 lira para cezası kesildi.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte, dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi yapan bir grup yolu kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç plakasından sürücüyü tespit etti. B.S. isimli sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili 5 ayrı maddesi uyarınca toplam 7 bin 862 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü B.S. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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