Penny Wong: ABD-İran Ateşkesi Lübnan'ı da Kapsamalı

09.04.2026 13:19
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD ve İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da içermesi gerektiğini belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini ifade etti.

Wong, Avustralya merkezli ABC News'ün 730 programına katılarak ABD-İran ateşkesini değerlendirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini belirterek "Bizim pozisyonumuz, dünyanın ateşkesin bölgeyi kapsamasını beklediğidir." dedi.

Küresel ekonomi ve enerji piyasalarındaki durumun, dünyanın bu ateşkesin devam etmesine ihtiyaç duyduğu anlamına geldiği görüşünü paylaşan Wong, son haftalarda Hürmüz Boğazı'ndan çok az petrol geçtiğini ve bundan kaynaklanan bölgedeki arz açığının yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Wong, ABD'nin "İran'ın askeri kapasitesini zayıflattığını ve askeri hedeflere ulaştığını duyurduğunu" belirterek, bir ateşkesle gerilimin azaltılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin kırılgan olduğu uyarısında bulunan Wong, ateşkesin sürmesi gerektiğinin, bunun tüm dünya ve bölge için faydalı olacağının altını çizdi.

Albanese, ateşkesin Lübnan için de geçerli olması gerektiğini söyledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Queensland eyaletinde yaptığı basın açıklamasında, geçici ateşkesi "önemli" bir adım olarak nitelendirdi.

Bunun "kırılgan" bir barış olduğunu ancak anlaşmaya dönüşmesini istediklerini vurgulayan Albanese, Avustralya hükümetinin kararlılıkla ateşkesin Lübnan için de geçerli olması gerektiğine inandığını ifade etti.

Albanese, bölgede barışın sağlanmasını istediklerini ve birçok Avustralyalının Lübnan'daki olaylardan endişe duyduğunu belirterek bunun sadece bölgede değil tüm dünyada etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Dün önemli bir anlaşma yapıldığını ve sürmesini istediklerini dile getiren Albanese, çatışmanın son bulmasını hatta kalıcı şekilde sona ermesini isteseler bile bunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve her şeyin eskisi gibi devam etmesi anlamına gelmediğini söyledi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Lübnan, İran, Son Dakika

