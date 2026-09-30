Pentagon, 6. nesil taarruz uçağı için Boeing'le 20 milyar dolarlık sözleşmeyi duyurdu - Son Dakika
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Pentagon, 6. nesil taarruz uçağı için Boeing'le 20 milyar dolarlık sözleşmeyi duyurdu

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Pentagon, ABD Donanması'nın 6. nesil taarruz uçağı projesi F/A-XX kapsamında Boeing ile yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme yapıldığını açıkladı. Sözleşme test uçaklarının tedarikini içerirken, uçağın 2030'lu yıllarda envantere girip F-35C ile görev yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanmanın 6. nesil taarruz uçağı geliştirme projesi için Boeing ile yaklaşık 20 milyar dolar değerinde sözleşme yapıldığını duyurdu.

Pentagon'dan sözleşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, F/A-XX programı kapsamında Boeing ile yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme, yer, uçuşa elverişlilik, sistem ve silah entegrasyonu testlerinde kullanılacak birden fazla test uçağının tedarikini de içeriyor.

Söz konusu program kapsamında, ABD Donanması'nın uçak gemilerinden görev yapabilecek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmesi amaçlanıyor.

Geliştirilecek 6. nesil taarruz uçağının, 2030'lu yıllarda ABD Donanması'nın envanterine girmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Pentagon Tedarik ve Sürdürülebilirlik Müsteşarı Michael P. Duffey, F/A-XX adlı programın "barış için güç" taahhüdünün kritik bir unsuru olduğunu savundu.

Duffey, uçağın hava üstünlüğü sağlayacağını, operasyonel menzili genişleteceğini ve muharip güçlere belirleyici bir muharebe avantajı kazandıracağını ileri sürerek ABD'nin bu yetenekleri hızla envantere kazandırmak için Boeing ile birlikte çalışacağını ifade etti.

Donanma Bakan Vekili Hung Cao da uçağın hava üstünlüğünde nesiller arası bir sıçrama sağlayacağını belirterek, Boeing ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Boeing F/A-XX'i 2030'lu yıllardan itibaren, mevcut F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler uçaklarını desteklemek ve zamanla onların yerini almak üzere teslim edecek, uçak F-35C ile birlikte görev yapacak.

Kaynak: AA
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