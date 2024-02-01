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Pentagon, Çin ordusuyla çalıştığı gerekçesiyle yeni şirketleri yasakladı - Son Dakika
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Pentagon, Çin ordusuyla çalıştığı gerekçesiyle yeni şirketleri yasakladı

Pentagon, Çin ordusuyla çalıştığı gerekçesiyle yeni şirketleri yasakladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeyi 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncelledi. Yeni listeye, çip üreticisi YMTC, yapay zeki şirketi Megvii, LİDAR üreticisi Hesai ve teknoloji şirketi NetPosa dahil 10'dan fazla yeni şirketin eklendiği görüldü. Bu şirketlerin ABD'de de faaliyet gösterdiği ve Çin ordusuyla hareket ettiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı, 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında bu firmalarla herhangi bir sözleşme imzalamayı yasakladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın ise bu şirketleri yaptırım listesine alabileceği ve itibar kaybına uğrayabilecekleri belirtiliyor.

01.02.2024 12:15
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeyi 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncelledi.

Pentagon'un internet sitesinden yayımlanan yeni listeye, çip üreticisi YMTC, yapay zeki şirketi Megvii, LİDAR üreticisi Hesai ve teknoloji şirketi NetPosa dahil 10'dan fazla yeni şirketin eklendiği görüldü.

Listede, ABD'de de faaliyet gösteren bu şirketlerin Çin ordusuyla birlikte hareket ettiği belirtildi.

ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.

Amerikan basınında, ABD Hazine Bakanlığının bir sonraki aşamada yaptırım listesine alabileceği bu şirketlerin itibar kaybına uğrayabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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