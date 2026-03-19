Pentagon'dan İran İçin 200 Milyar Dolar Bütçe Talebi

19.03.2026 09:43
Pentagon, İran'a saldırıları finanse etmek için Beyaz Saray'dan 200 milyar dolar bütçe talep etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre'ye sunulması için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

Kaynak: AA

